Стало известно место проведения ЧМ 2023 года по фигурному катанию

Чемпионат мира 2023 года по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама, передает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Чемпионат Европы-2023 должен пройти в Хельсники, а юниорский ЧМ — в Калгари.



Стоит отметить, что мировое первенство 2022 года состоится во французском Монпелье.

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