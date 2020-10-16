Стало известно место проведения ЧМ 2023 года по фигурному катанию
Андрей Черников
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Чемпионат мира 2023 года по фигурному катанию пройдет в японском городе Сайтама, передает сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Чемпионат Европы-2023 должен пройти в Хельсники, а юниорский ЧМ — в Калгари.
Стоит отметить, что мировое первенство 2022 года состоится во французском Монпелье.
Ранее Евгений Плющенко назвал главный плюс противостояния с Этери Тутберидзе.