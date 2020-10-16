Заразившийся коронавирусом Роналду рассказал о своем самочувствии

Заразившийся коронавирусом игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем самочувствии.

«У меня нет симптомов. Чувствую себя хорошо, сплю хорошо. Я в порядке», — сказал игрок в прямом эфире в Instagram.



Форвард сдал положительный тест на COVID-19, находясь в расположении сборной Португалии.

Ранее иммунолог раскритиковала Роналду за нарушение карантина.