Заразившийся коронавирусом Роналду рассказал о своем самочувствии
Андрей Черников
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Заразившийся коронавирусом игрок туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем самочувствии.
«У меня нет симптомов. Чувствую себя хорошо, сплю хорошо. Я в порядке», — сказал игрок в прямом эфире в Instagram.
Форвард сдал положительный тест на COVID-19, находясь в расположении сборной Португалии.
Ранее иммунолог раскритиковала Роналду за нарушение карантина.
�� CRISTIANO, tras su POSITIVO en #COVID19: "No tengo síntomas".— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 16, 2020
"Me encuentro bien, duermo bien". pic.twitter.com/fsahyEDpZj