Семак рассказал о своих отношениях с Тедеско
Андрей Черников
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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих отношениях с тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско, передает «Фонтанка».
«Я говорил футболистам, что мы с уважением относимся ко всем соперникам. С тем же «Спартаком» у нас абсолютно нормальные отношения. И с Тедеско: игра закончилась — нет никаких оскорблений», — сказал Семак.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первую строчку, набрав 21 очко. Красно-белые расположились на втором месте, отставая по дополнительным показателям.
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