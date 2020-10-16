Семак рассказал о своих отношениях с Тедеско

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих отношениях с тренером московского «Спартака» Доменико Тедеско, передает «Фонтанка».

«Я говорил футболистам, что мы с уважением относимся ко всем соперникам. С тем же «Спартаком» у нас абсолютно нормальные отношения. И с Тедеско: игра закончилась — нет никаких оскорблений», — сказал Семак.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первую строчку, набрав 21 очко. Красно-белые расположились на втором месте, отставая по дополнительным показателям.



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