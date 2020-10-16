Соколовский и Боброва могут покинуть «Ледниковый период»

Влад Соколовский и Екатерина Боброва могут покинуть «Ледниковый период», сообщили «Газете.Ru» в команде пары. Соколовский получил травму спины во время подготовки к новому эфиру программы. Полученное повреждение не позволяет артисту выполнять поддержки.

«Ситуация патовая, мне снова и снова выбивает спину. Пока я не понимаю, как мне быть. Если это и дальше будет вредить здоровью, я буду вынужден отказаться от участия в проекте», — рассказал Соколовский.

В начале подготовки к проекту «Ледниковый период» артист также получил серьезную травму. Тогда проблемы возникли с коленом. Тренировочный процесс был остановлен на две недели, и участие артиста в проекте было под угрозой срыва.

Напомним, что партнершей Соколовского на проекте стала олимпийская чемпионка в командном турнире Сочи-2014 Екатерина Боброва.

Ранее сообщалось, что чемпионы Европы снялись с Кубка России по фигурному катанию из-за коронавируса.