Президент УЕФА подтвердил возможность сокращения городов Евро-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал информацию о возможном сокращении числа городов, которые примут чемпионат Европы — 2020 следующим летом, передает ESPN. По словам Чеферина, ассоциация постоянно следит за ситуацией, но нет никаких сомнений, что турнир состоится.

«По плану оставить все как есть. Но должен отметить, что вместо 12 стран турнир может пройти в 11, восьми, пяти или одной», — сказал глава УЕФА.

Президент также добавил, что на данный момент рано говорить, пройдут ли матчи европейского первенства со зрителями.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отобрать у России матчи Евро-2020.