Плющенко прокомментировал информацию о конфликтах в своей академии с участием Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко прокомментировал информацию о конфликтах в своей академии, сообщает «Спорт-Экспресс». Плющенко рассказал, с кем работают Александра Трусова и Алена Косторная.

«Сергей Розанов действительно достаточно давно не занимается с Сашей, это правда. Он ведет Алену. У Саши и Алены отдельные команды, и хореографы, и тренеры. Это два разных коллектива. Единственное — я работаю с обеими. Это было решение Саши, я его поддержал. У Сережи не было никаких вопросов. Так получилось. Произошло ли это из-за конфликтов? Никаких конфликтов ни с Розановым, ни с Ильиных у Трусовой нет», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что чемпионы Европы снялись с Кубка России по фигурному катанию из-за коронавируса.