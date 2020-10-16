Вратарь армянского клуба «Алашкерт»: был ад в соцсетях после фиаско Азербайджана

Вратарь ереванского клуба «Алашкерт» Андрий Драгоевич рассказал о реакции на опубликованный пост с поздравлением Армении после поражения Азербайджана в матче Лиги наций. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, все зашло слишком далеко.

«Мой пост — моя личная инициатива, а не позиция сборной Черногории, к которой я не имею никакого отношения. Меня перепутали с другим вратарем Драгоевичем.

В моем директе в Instagram вообще творился ад. Публикация многих разозлила, но я не имел в виду ничего плохого», — сказал Драгоевич.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход защитника Дмитрия Чистякова.