Биатлониста Слепова могут отстранить за нарушение антидопинговых правил

Российский биатлонист Алексей Слепов может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, передает News.ru.

Как сообщает источник в федерации биатлона Санкт-Петербурга, в системе АДАМС у россиянина зафиксированы пропуски трех допинг-тестов в течение года.

В прошлом сезоне биатлонист занял 35-е место в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее бывшая фигуристка Мария Сотскова объяснила обвинения в подделке медицинских документов.