Биатлониста Слепова могут отстранить за нарушение антидопинговых правил
Антон Борисов
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Российский биатлонист Алексей Слепов может быть дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, передает News.ru.
Как сообщает источник в федерации биатлона Санкт-Петербурга, в системе АДАМС у россиянина зафиксированы пропуски трех допинг-тестов в течение года.
В прошлом сезоне биатлонист занял 35-е место в общем зачете Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Ранее бывшая фигуристка Мария Сотскова объяснила обвинения в подделке медицинских документов.