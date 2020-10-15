Панарин рассказал о жизни в «пузыре» во время плей-офф НХЛ

Карен Саркисян

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал о жизни в «пузыре» во время плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sport24. «Нью-Йорк Рейнджерс», уступив «Каролине Харрикейнз», вылетели из плэй-офф уже в начале августа. По словам Панарина, он не испытывал никакого дискомфорта. Команде разрешали выходить на улицу.

«Сейчас есть интернет. А не как раньше — в интернате лежишь на кровати и подкидываешь мандаринку в потолок. Главная задача игры, чтобы мандаринка не коснулась стенок. В общем, в «пузыре» было нормально. В жизни бывали условия посложнее. Сейчас можно смотреть фильмы, сериалы. Плюс время между тренировками и играми летело быстро. Вот те, кто дошел до финала, наверняка подустали», — сказал хоккеист.

Напомним, что «Нью-Йорк Рейнджерс», уступив «Каролине Харрикейнз», вылетели из плэй-офф НХЛ уже в начале августа.

Ранее Панарин оценил победу «Тампы» в Кубке Стэнли.