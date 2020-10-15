Андрей Тихонов возглавит «Астану»

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» и красноярского «Енисея» Андрей Тихонов близок к тому, чтобы возглавить футбольный клуб «Астана», сообщает «Чемпионат.ком».

По информации источника, знакомого с ситуацией, 49-летний тренер вылетел из России в Казахстан для подписания контракта.

После 12 матчей клуб из Нур-Султана занимает в таблице чемпионата Казахстана второе место, отставая от «Кайрата» на восемь очков.

Большую часть своей футбольной карьеры Тихонов провел в московском «Спартаке».

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