Известно имя следующего соперника Чимаева

Президент UFC Дана Уайт назвал бойца, который станет следующим соперником шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева, сообщает ESPN. По словам Уайта, это будет американец Нил Мэгни.

«В течение ближайших двух дней у меня будет кое-что для него. Послушайте, сейчас никто не хочет драться с ним. Кроме Нила Мэгни. Он сказал: я буду драться с ним. Уважение Нилу», — сказал Уайт.

Напомним, что уже долгое время Чимаев пребывает в поиске следующего соперника. С ним отказались драться ветеран лиги Дэмьен Майя, Стивен Томпсон и экс-чемпион лиги Крис Уайдман.

Чимаев сообщил о своей готовности выступать как в полусреднем, так и в среднем дивизионе. В UFC на счету бойца три поединка и три победы. Отметим, что за три боя он пропустил от соперников только два удара, а нанес 200.

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