Порье отреагировал на новость о бое с Макгрегором

Бывший временный чемпион UFC Дастин Порье в Twitter прокомментировал пост ирландца Конора Макгрегора о предстоящем поединке между бойцами, который пройдет 23 января в Техасе.

«Недалеко от моего дома и как раз в те выходные, когда у меня день рождения. В каком весе-то?» — написал Порье.

Напомним, что изначально Макгрегор изъявлял желание провести поединок с Порье 12 декабря 2020 года. В ответ Порье сообщил, что согласен провести бой с Макгрегором под эгидой UFC. Макгрегор согласился на данное предложение.

Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.

Ранее сообщалось, что Макгрегор хочет биться с Порье на огромном стадионе.

Close to home for me on my birthday weekend! What weight? https://t.co/xLyWxWgFxh