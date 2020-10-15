Наставник Венгрии считает нереальной победу над Россией

Тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился мыслями о результате матча против России в рамках Лиги наций, передает РИА «Новости».

Встреча России и Венгрии завершилась нулевой ничьей. Подопечные Станислава Черчесова продолжают лидировать в своей группе, набрав восемь очков. Венгры, которые расположились на второй строчке, имеют семь баллов.

«Я доволен ничьей, а победу одержать сегодня было нереально. Считаю, что все венгры должны гордиться своей сборной и быть довольными тем, как команда сыграла», — заявил специалист.

Стоит отметить, что в первом матче в этом розыгрыше Лиги наций Россия обыграла Венгрию со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что Черчесов не считает ничью с Венгрией «осложнением жизни».