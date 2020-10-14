Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как завоевал доверие игроков «Спартака», передает «Матч ТВ».



«Чтобы завоевать доверие игроков нужно показать, что мы хотим им помочь. Неважно, сколько тебе лет, откуда ты. Конечно, если есть прошлое в команде, то тебе легче», — сказал Тедеско.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают второе место, набрав 21 очко.

Ранее в ЦСКА пошутили над Тедеско.