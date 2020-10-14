Евролига может отменить технические поражения «Зенита»
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Баскетбольная Евролига может отменить технические поражения петербургского «Зенита», сообщает пресс-служба турнира.
Планируется, что клубам разрешат переносить матчи, если в заявку не набирается восемь игроков из-за коронавируса. Данное нововведение будет распространяться и на те матчи, за которые команды уже получили технические поражения.
Сине-бело-голубые пропустили встречи против «Валенсии» и «Басконии».
Ранее «Зениту» присудили два поражения в Евролиге.