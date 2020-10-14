Евролига может отменить технические поражения «Зенита»

Баскетбольная Евролига может отменить технические поражения петербургского «Зенита», сообщает пресс-служба турнира.

Планируется, что клубам разрешат переносить матчи, если в заявку не набирается восемь игроков из-за коронавируса. Данное нововведение будет распространяться и на те матчи, за которые команды уже получили технические поражения.

Сине-бело-голубые пропустили встречи против «Валенсии» и «Басконии».



Ранее «Зениту» присудили два поражения в Евролиге.