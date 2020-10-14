Стали известны составы на матч Лиги наций Россия — Венгрия
Андрей Черников
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Стали известны составы на матч Лиги наций Россия — Венгрия.
Россия: Шунин, Смольников, Семенов, Ионов, Миранчук, Кузяев, Дзюба, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Зобнин.
Венгрия: Дибуш, Аттила Салаи, Орбан, Адам Салаи, Холендер, Него, Ботка, Кальмар, Газдаг, Шигер, Николич.
Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.
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