Стали известны составы на матч Лиги наций Россия — Венгрия

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Стали известны составы на матч Лиги наций Россия — Венгрия.

Россия: Шунин, Смольников, Семенов, Ионов, Миранчук, Кузяев, Дзюба, Кудряшов, Жирков, Оздоев, Зобнин.

Венгрия: Дибуш, Аттила Салаи, Орбан, Адам Салаи, Холендер, Него, Ботка, Кальмар, Газдаг, Шигер, Николич.

Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Станислав Черчесов ответил на критику Валерия Газзаева.