Футболист «Локомотива» перешел в «Арсенал»

Футболист московского «Локомотива» Лука Джорджевич перешел в тульский «Арсенал», сообщает сайт красно-зеленых.

«Лука Джорджевич перешел в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Мы желаем Луке удачи в новой команде», — говорится в сообщении.



В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист не выходил на поле.



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