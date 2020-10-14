Футболист «Локомотива» перешел в «Арсенал»
Андрей Черников
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Футболист московского «Локомотива» Лука Джорджевич перешел в тульский «Арсенал», сообщает сайт красно-зеленых.
«Лука Джорджевич перешел в «Арсенал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. Мы желаем Луке удачи в новой команде», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист не выходил на поле.
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