Экс-игрок «Ростова» рассказал, что Карпин отбирал у футболистов еду

Экс-футболист «Ростова» Дмитрий Скопинцев рассказал о необычных методах тренера Валерия Карпина, передает РИА «Новости».

Напомним, сейчас защитник выступает за московское «Динамо».

«С питанием были забавные истории. Если я на обеде с соусами перебарщивал, он мог мне дать свою веганскую тарелку, а себе забрать мою. Он говорил, что мне будет лучше, а ему уже все равно», — сказал игрок.



Ранее Карпин порассуждал об уходе лидеров из «Ростова».