Боец MMA Минеев рассказал о причинах неприязни к Исмаилову

Боец MMA Владимир Минеев рассказал о причинах неприязни к своему соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Напомним, в 2018 году спортсмены провели поединок, который завершился ничьей.

«Спортивное противостояние рождает личную неприязнь. Мы абсолютно разные люди. Я другой, аудитория у нас совершенно разная. Мы вообще в разных областях», — сказал Минеев в эфире YouTube-канала «Руки выше».



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