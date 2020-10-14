Суарес побил рекорд Роналдо по голам среди южноамериканских игроков

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес побил рекорд бывшего форварда команды Бразилии Роналдо по голам среди игроков южноамериканских сборных в официальных матчах.

Во встрече отборочного этапа чемпионата мира 2022 года против команды Эквадора (2:4) уругваец отметился дублем. Теперь в активе Суареса 41 мяч. У Роналдо 39 голов.

Третье место в списке лучших бомбардиров южноамериканских сборных занимает нападающий сборной Аргентины Лионель Месси (39).

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бразилии Неймар вышел на второе место по голам за национальную команду.