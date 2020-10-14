Домрачеву призвали отказаться от звания Героя Белоруссии

Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин высказался о реакции четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой на протесты в стране.

Опейкин отметил, что экс-биатлонистка не подписала открытое письмо белорусских спортсменов с требованием признать выборы президента государства недействительными.

«Домрачева имеет звание Героя Белоруссии и должна защищать народ. Ты либо откажись от звания, либо будь героем», — цитирует Опейкина «Лента.ру».

С августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Участники акций не согласны с официальными итогами выборов президента страны, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Также протестующие требуют проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

Ранее Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии после задержания брата.