Нурмагомедов продолжает подготовку к бою против Гэтжи

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился фотографией, на которой он находится вместе со своим штабом и готовится к противостоянию с американским бойцом смешанного стиля Джастином Гэтжи.

«После своих пяти раундов смотрим внимательно за молодежью и подсказываем недочеты.

В общем, руководство на месте и контролирует весь процесс. Еще пару дней и тяжелые нагрузки будут позади, и начнется самая интересная неделя», — написал Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко поделился ожиданиями от боя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.