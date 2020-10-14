Тренер сборной Испании заявил о полном доминировании над Украиной

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался после неудачной игры со сборной Украины в матче группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

По его словам, для «красной фурии» нет особых проблем из-за безголевой серии, которая длится уже два матча.

«Мы все 90 минут доминировали над соперником, который хоте закрыть все пространство.

Я проиграл множество подобных матчей за свою карьеру. Это как раз тот тип игры, где тебя могут одолеть. Мне понравилось отношение моих игроков», — сказал Энрике.

Ранее сообщалось, что полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу над сборной Испании.