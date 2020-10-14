Тренер сборной Испании заявил о полном доминировании над Украиной
Вадим Балканов
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Главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался после неудачной игры со сборной Украины в матче группового этапа Лиги наций. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
По его словам, для «красной фурии» нет особых проблем из-за безголевой серии, которая длится уже два матча.
«Мы все 90 минут доминировали над соперником, который хоте закрыть все пространство.
Я проиграл множество подобных матчей за свою карьеру. Это как раз тот тип игры, где тебя могут одолеть. Мне понравилось отношение моих игроков», — сказал Энрике.
Ранее сообщалось, что полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков прокомментировал победу над сборной Испании.