Сборная Украины сенсационно обыграла Испанию

Сборная Украины сенсационно обыграла команду Испании в матче 4 тура Лиги наций. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На 76 минуте игры единственный мяч забил Виктор Цыганков.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

После четырех туров Лиги А сборная Испании имеет в своем активе семь очков. У команды Украины — шесть.

Лига наций. Групповой этап. Лига A. Группа 4. 4-й тур.

Украина — Испания — 1:0

Голы: 1:0 — Цыганков — 76.

Ранее «Барселона» пыталась перехватить игрока у «Ливерпуля».