Плющенко отреагировал на публикацию Ягудина

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко отреагировал на публикацию олимпийского чемпиона Солт-Лейк Сити Алексея Ягудина в Instagram.

Ягудин с помощью видео высмеял непрекращающийся конфликт между «Ангелами Плющенко» и центром спорта и образования «Самбо-70», где работает тренер Этери Тутберидзе.

Плющенко выразил недовольство тем, что его коллега позволил себе не самую лестную публикацию и не отметил его лично.

«Леха, молодец, садись, 5! Ты следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе!» — написал Евгений.

Ранее Ягудин высмеял конфликт между Плющенко с директором «Самбо-70».