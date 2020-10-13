Мостовой: выйти на Евро впервые за столько лет — позор для сборной России

Бывший игрок московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой оценил выход молодежной сборной России на чемпионат Европы — 2021. Слова экс-нападающего приводит «Чемпионат».

«Естественно, молодежка заслужила выйти на чемпионат Европы. Но для такой страны, как Россия, с ее огромным населением выйти в финальную часть Евро впервые за столько лет (с 2013 года. — «Газета.Ru») — это не то что не достижение, а позор! Команды в тысячу раз меньше нас выходят, участвуют и чего-то добиваются.

Мне всегда обидно слышать, что, мол, наконец-то наша сборная пробилась в финальную часть. Как так? Обыгрываем Латвию и Эстонию и радуемся. На молодежном уровне мы должны быть в топ-3 сборных Европы, а не входим даже в топ-10. А чемпионами молодежного Евро мы становились еще при мне — в 1991 году», — заявил Мостовой.

Также эксперт отметил, что основная вина за долгое отсутствие национальной сборной на чемпионатах Европы U21 лежит не на игроках, а на тренерах и других людях, которые «много лет были у руля этих сборных и собирали игроков».

Ранее выход сборной России на Евро-2021 прокомментировал Федор Чалов.