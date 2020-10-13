Российский хоккеист возмутился размером пенсии бабушки

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров возмутился размером пенсии своей бабушки, которая проживает в России, сообщает Sport24.

По словам Задрово, его родственница получает десять тысяч рублей в месяц, несмотря на то что имеет 40-летний рабочий стаж. По мнению хоккеиста, жить на такие деньги невозможно.

«Я не хочу сравнивать Россию с Америкой, это больная для всех тема. Но социалка в этих странах разная», — сказал Задоров.

Задоров живет в Северной Америке с 2012 года. В составе сборной России игрок завоевал бронзовые медали чемпионата мира 2019 года.

Ранее девушка фигуриста Соловьева честно ответила на вопрос о ревности к Бузовой.