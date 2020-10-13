Роналду заразился коронавирусом

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус, сообщает O Jogo.

35-летний форвард изолирован от окружающих. Болезнь у Роналду протекает бессимптомно.

Футболист пропустит матч Лиги наций между сборными Португалии и Швеции, который состоится 14 октября.

Напомним, что La Gazzetta dello Sport сообщала, что Роналду, повысив голос на руководителей «Ювентуса», отказался соблюдать карантин в клубном отеле и отправился к себе домой, а затем вылетел на сборы национальной команды.

Ранее матч «Зенита» с ЦСКА в Единой лиге ВТБ перенесен из-за вспышки коронавируса.