Брат Домрачевой высказался о позиции олимпийской чемпионки по протестам в Белоруссии

Никита Домрачев, брат четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой, высказался о ее позиции по протестам в Белоруссии, передает Tribuna.com.

«Насчет каких-либо комментариев, это личное дело каждого — говорить или нет. Не берусь осуждать ее. У каждого свои обстоятельства и свои решения», — заявил Домрачев. По его словам, он не связывался с сестрой после избиения белорусскими силовиками из-за большой разницы во времени с Китаем.

Напомним, что 12 октября стало известно о задержании Никиты Домрачева. Он заявил, что его остановили и стали избивать силовики, когда ехал на велосипеде к матери. Однако в протоколе было указано, что Домрачев участвовал в несанкционированном массовом мероприятии.

Ранее Домрачева высказалась о протестах в Белоруссии после задержания брата.