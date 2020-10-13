«Сочи» объявил об отставке главного тренера

«Сочи» объявил об уходе Александра Андриевского с поста главного тренера, сообщает официальный сайт хоккейного клуба. В ближайших матчах исполнять обязанности главного тренера будет Егор Башкатов.

Напомним, что главным тренером «Сочи» Андриевский был назначен в октябре 2019 года. Под его руководством в прошлом сезоне команда финишировала на девятом месте в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В текущем регулярном чемпионате КХЛ сочинцы располагаются на десятой строчке с девятью очками.

Ранее сообщалось, что гендир хоккейного клуба оштрафован в связи со смертью Крутия.