Задоров эмоционально попрощался с «Колорадо»

Российский хоккеист Никита Задоров эмоционально попрощался с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо».

В следующем сезоне россиянин будет выступать за «Чикаго».

«Спасибо «Колорадо». Это были незабываемые пять лет. Невероятные болельщики. Вы поддерживали взлеты и падения. Денвер всегда будет занимать особое место в моем сердце», — написал Задоров в Instagram.



Ранее сообщалось о том, что Задоров обменян из «Колорадо» в «Чикаго».