Уайт пообещал нокаутировать Поветкина

Британский боксер Диллиан Уайт поделился ожиданиями от поединка с Александром Поветкиным, передает Sky Sports.

Напомним, 23 августа россиянин нокаутировал британца. Реванш состоится 21 ноября.

«Я контролировал ход первого боя и ронял его ударами, которые даже нормально не попадали. Если я хоть раз точно попаду, то он точно не поднимется. У меня тяжелые кулаки и бью я как копытом», — сказал Уайт.



Ранее Денис Лебедев обратился к Поветкину перед боем с Уайтом.