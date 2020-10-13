Бузова порассуждала о ревности из-за «Ледникового периода»

Участница «Ледникового периода» Ольга Бузова заявила, что ее молодой человек Давид Манукян не ревнует ее из-за участия в шоу, передает «Стархит».

Певица выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьевым.

«Дома тебя не ревнуют? Дима тебя трогает за талию, поднимает», — поинтересовались у артистки.

«Мы не обнимаемся, мы катаемся. Ревность не должна присутствовать в отношениях. Они должны строиться на доверии, поддержке и любви. Такой вопрос в нашей семье вообще не стоит», — ответила Бузова.

Ранее Бузова показала пострадавшую от тренировок на льду ногу.