Массажист Кокорина: наверху есть кто-то, кто Сашу очень не любит

Сергей Колесников, массажист футболиста московского «Спартака» Александра Кокорина, порассуждал о тюремном прошлом игрока, передает Sport24.

Напомним, форвард красно-белых и хавбек «Ростова» Павел Мамаев были арестованы осенью 2018 года из-за двух драк в центре Москвы. В сентябре 2019 года они были условно-досрочно освобождены.

Колесников заявил, что процесс носил показательный характер.

Также массажист заявил, что Кокорин не вернулся в петербургский «Зенит» из-за того, что наверху есть кто-то, кто его очень не любит.

«Об этом и так все догадываются. Сказали — не надо, его и не взяли. Хотя «Зениту» он бы сейчас очень пригодился», — добавил Колесников.

Ранее Кокорин не взял Артема Дзюбу в свою команду.