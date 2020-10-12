Объявлены номинанты на звание лучшего атакующего хавбека в истории
Василий Учаев
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Издание France Football опубликовало список номинантов на звание лучшего атакующего полузащитника в истории.
В число претендентов на награду вошли Роберто Баджо, Сандро Маццола, Франческо Тотти, Джанни Ривера (все — Италия), Альфредо Ди Стефано (Аргентина, Испания), Андрес Иньеста (Испания), Пеле, Сократес, Зико (все — Бразилия), Раймон Копа, Мишель Платини, Зинедин Зидан (все — Франция), Энцо Франческоли, Хуан Альберто Скьяффино (оба — Уругвай), Ладислао Кубала, Ференц Пушкаш (оба — Венгрия), Георге Хаджи (Румыния), Бобби Чарльтон (Англия), Руд Гуллит (Нидерланды), Диего Марадона (Аргентина).
Ранее France Football объявил номинантов на звание лучшего опорника в истории.