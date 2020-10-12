Пеле вошел в список самых переоцененных футболистов в истории

Портал Ace Football опубликовал результаты голосования на звание самого переоцененного футболиста в истории.

Издание опросило тысячи футбольных фанатов из Европы. После были определены 20 кандидатов, из которых поклонники футбола выбрали самого переоцененного. Всего в голосовании принял участие 6121 болельщик.

Первое место в списке занял бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард (23,5% голосов). На второй строчке расположился французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (22%), а третьим стал трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле (20%).

Ранее издание France Football включило Джеррарда в список номинантов на звание лучшего опорника в истории.