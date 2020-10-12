Фанаты «Ливерпуля» просят подписать контракт с российским вратарем

Фанаты «Ливерпуля» просят руководство клуба подписать контракт с российским голкипером Антоном Митрюшкиным.

В настоящее время бывший вратарь московского «Спартака» находится в статусе свободного агента. В символической сборной свободных агентов по версии Transfermarkt он занял место.

По мнению одного из подписчиков «Ливерпуля» в Twitter, россиянин может быть хорошим сменщиков Алисона Бекера. Другой поклонник «красных» признался, что никогда не видел игру Митрюшкина, однако в пользу вратаря говорят его возраст (24 года) и статус свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» отказался от идеи покупки нового вратаря.