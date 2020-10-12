ЦСКА проиграл «Металлургу» и прервал победную серию в КХЛ

Магнитогорский «Металлург» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Андрей Чибисов, Егор Мартынов, Андрей Нестрашил, Егор Яковлев, Максим Карпов и Семен Кошелев. У гостей шайбы забросили Павел Карнаухов, Марио Кемпе, Андрей Локтионов и Максим Мамин.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЦСКА прервал семиматчевую серию побед в регулярном чемпионате, а для «Металлурга» эта победа стала четвертой кряду.

Ранее сообщалось, что петербургский СКА на своей площадке одержал победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)