Белорусская теннисистка отреагировала на травлю из-за протестов в стране

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о травле из-за протестов в стране.

Спортсменка призналась, что устала от призывов и агитации.

«Какая методичная травля! И вы хотите, чтобы здравомыслящие люди были с вами? Вам позволено за меня решать, на какой я стороне? Оскорблять меня и людей, которые отказываются участвовать в вашей якобы борьбе за справедливость?» — написала теннисистка в Instagram.

С августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Участники акций не согласны с официальными итогами выборов президента страны, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Также протестующие требуют проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.

Ранее олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Надежда Скардино прокомментировала задержание в Минске брата четырехкратной победительницы Игр Дарьи Домрачевой, архитектора Никиты Домрачева.