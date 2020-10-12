Белорусская теннисистка отреагировала на травлю из-за протестов в стране
Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о травле из-за протестов в стране.
Спортсменка призналась, что устала от призывов и агитации.
«Какая методичная травля! И вы хотите, чтобы здравомыслящие люди были с вами? Вам позволено за меня решать, на какой я стороне? Оскорблять меня и людей, которые отказываются участвовать в вашей якобы борьбе за справедливость?» — написала теннисистка в Instagram.
С августа в Белоруссии продолжаются массовые акции протеста. Участники акций не согласны с официальными итогами выборов президента страны, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Также протестующие требуют проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов.
Ранее олимпийская чемпионка в эстафете, белорусская биатлонистка Надежда Скардино прокомментировала задержание в Минске брата четырехкратной победительницы Игр Дарьи Домрачевой, архитектора Никиты Домрачева.
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ПРОШУ ВАШЕ ВНИМАНИЕ❤️ За комментарий хочу извиниться, погорячилась. Просто нет сил читать бесконечные призывы и агитации в навязчивой форме. Но... Какая методичная травля! И вы хотите чтобы здравомыслящие люди были с вами? И правда считаете, что вам позволено за меня решать на какой я стороне? Оскорблять меня и людей которые отказываются учавствовать в вашей якобы борьбе за справедливость? Или по вашему то что вы пишите только мне, это мирные выссказывания??? А Трибуна подогревающая оскорбления, это тоже за мирное решение вопросов... Я против насилия и говорила об этом публично!!! Но я не свалилась с луны и не могу закрыть глаза на все то, что сделано для страны в целом, и для спорта в частности. Я не призывала и не призываю никого из вас быть на какой-то стороне. Тем более угрозами и оскорблениями. Свою точку зрения и свои призывы публикуйте на своих страницах и хайп ловите там. То за какой вы мир и справедливость, я начиталась в комментариях. Не я решаю кого задерживать, кого нет. Я не владею материалами не одного дела. Я не учавствовала в политике никогда, и не собираюсь. Я буду болеть за спортсменов любого вида спорта и мне не важно на какой они стороне. А все что вы пишите, это никакой не мир, это агрессия, злоба и ненависть. И все потому что вы не увидели свою точку зрения или пост про то что вы хотели.... И да, все должны иметь право на свое мнение. Только оно наказуемо. Вами. Вот и все. Еще раз. Я за мир, за тех кто делает свою работу, за тех кто не провоцирует людей на насилие, злость и агрессию. Я против насилия с любой стороны и никогда его не оправдаю. Но все начинается с себя. Если вы ведете себя так, как то что осуждаете, это ваш выбор. Все что я покупаю или кому-то помогаю - я делаю только за те средства, которые заработала сама. И только сама. Ничего мне не дарили, не платитили и не давали.