Звезда Bellator пожаловался на «доставших» его русских и дагестанцев

Американский боец смешанного стиля (ММА), звезда Bellator Майкл Чендлер пожаловался на доставших его русских и дагестанцев в Instagram.

«Эти русские и дагестанцы меня достали! Они буквально забрасывают меня текстовыми и голосовыми сообщениями на языке, который я не понимаю», — написал Чендлер.

Боец является запасным боя турнира UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи.

Поединок между Нурмагомедовым и Гэтжи пройдет 24 октября в Абу Даби и возглавит турнир UFC.

Напомним, что Чендлер бросал вызов ирландцу Конору Макгрегору в августе этого года. Он пообещал прикончить соперника, добавив, что Макгрегор излишне самоуверен и не так хорош, как все думают.

34-летний Чендлер дважды становился чемпионом Bellator. В 26 боях в смешанных единоборствах у него 21 победа и пять поражений.

Ранее сообщалось, что бой с Гэтжи может стать для Хабиба последним.