Эстонцы забили курьезный мяч в собственные ворота
Вадим Балканов
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Сборная Эстонии сыграла вничью в матче Лиги наций против команды Македонии. Игра прошла в Таллине и завершилась со счетом 3:3.
Первый гол в этом поединке состоялся на третьей минуте: голкипер хозяев Карл Эйн неудачно обработал мяч и пропустил его под ногой, после чего тот пересек линию ворот.
Эта ничья позволила прибалтийцам набрать свое первое очко в нынешнем розыгрыше турнира. Македонцы, в свою очередь, лидируют в своем квартете, имея пять очков.
Ранее сообщалось, что Россия продлила беспроигрышную серию в матчах со сборной Турции.
#UEFANationsLeague— Benja Diez Sierra (@benjadiezsierra) October 11, 2020
⚽️
���� Estonia 0️⃣
���� Macedonia 1⃣
| Marten Kuusk OG 3#NationsLeague pic.twitter.com/29S3y9GAXf