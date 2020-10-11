Сборная России упустила победу над Турцией в матче Лиги наций
Василий Учаев
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Сборная России сыграла вничью с командой Турции в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.
Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Антон Миранчук. У гостей мяч забил Кенан Караман.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная России с семью очками лидирует в турнирной таблице группы 3 Лиги B. Команда Турции (2) располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что сборная Англии одержала волевую победу над командой Бельгии в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.
Футбол. Лига наций. Лига B. Группа 3. 3-й тур
Россия — Турция — 1:1
Голы: 1:0 — Миранчук, 28; 1:1 — Караман, 62.