Сборная России упустила победу над Турцией в матче Лиги наций

Сборная России сыграла вничью с командой Турции в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Антон Миранчук. У гостей мяч забил Кенан Караман.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России с семью очками лидирует в турнирной таблице группы 3 Лиги B. Команда Турции (2) располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что сборная Англии одержала волевую победу над командой Бельгии в матче третьего тура Лиги наций УЕФА.

Футбол. Лига наций. Лига B. Группа 3. 3-й тур

Россия — Турция — 1:1

Голы: 1:0 — Миранчук, 28; 1:1 — Караман, 62.