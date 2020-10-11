Дзюба обошел Семака по матчам в статусе капитана сборной России

Нападающий Артем Дзюба вышел на шестое место по количеству матчей в статусе капитана сборной России.

Встреча третьего тура Лиги наций УЕФА против команды Турции стала для форварда 18-й с капитанской повязкой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

По количеству матчей в статусе капитана сборной России Дзюба обошел Сергея Семака и Василия Березуцкого.

Ранее сборная России объявила состав на матч с командой Турции в Лиге наций.

Лидеры о количеству матчей в статусе капитана сборной России:

1. Виктор Онопко — 86 игр;

2. Андрей Аршавин — 39;

3. Алексей Смертин — 20;

4-5. Игорь Акинфеев — 19;

4-5. Роман Широков — 19;

6. Артем Дзюба — 18.