Дзюба обошел Семака по матчам в статусе капитана сборной России
Антон Борисов
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Нападающий Артем Дзюба вышел на шестое место по количеству матчей в статусе капитана сборной России.
Встреча третьего тура Лиги наций УЕФА против команды Турции стала для форварда 18-й с капитанской повязкой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
По количеству матчей в статусе капитана сборной России Дзюба обошел Сергея Семака и Василия Березуцкого.
Ранее сборная России объявила состав на матч с командой Турции в Лиге наций.
Лидеры о количеству матчей в статусе капитана сборной России:
1. Виктор Онопко — 86 игр;
2. Андрей Аршавин — 39;
3. Алексей Смертин — 20;
4-5. Игорь Акинфеев — 19;
4-5. Роман Широков — 19;
6. Артем Дзюба — 18.