Трусова сделала три четверных и выиграла этап Кубка России в Москве
Александра Трусова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. Фигуристка смогла исполнить три четверных прыжка: четверной тулуп, четверной тулуп в каскаде с тройным и четверной лутц (с помаркой).
По итогам короткой (75,77 балла) и произвольной (164,82) программ ученица Евгения Плющенко набрала в сумме 240,59 и заняла первое место в таблице.
На второй позиции оказалась подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева, получившая за выступление в короткой программе 85,10 балла, а в произвольной — 148,60 балла. В сумме — 233,70.
На третьей строчке завершила соревнования еще одна ученица Тутберидзе Дарья Усачева. Ее результат по сумме двух программ — 233,20 балла (за короткую — 80,39, за произвольную — 152,81).
Четвертое место заняла Анна Фролова (201,92; 68,76+133,16), а пятой стала Станислава Константинова (196,83; 67,10+129,73).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении Валиевой.
Фигурное катание. Кубок России. 2-й этап. Москва. Женщины
1. Александра Трусова — 240,59;
2. Камила Валиева — 233,70;
3. Дарья Усачева — 233,20;
4. Анна Фролова — 201,92;
5. Станислава Константинова — 196,83;
6. Валерия Шульская — 189,02;
7. Мария Талалайкина — 171,58;
8. Арина Онищенко — 155,34;
9. Анна Сидорова — 152,73;
10. Вита Карева — 140,35;
11. Алина Забора — 132,46.