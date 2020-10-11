Трусова сделала три четверных и выиграла этап Кубка России в Москве

Александра Трусова выиграла этап Кубка России по фигурному катанию в Москве. Фигуристка смогла исполнить три четверных прыжка: четверной тулуп, четверной тулуп в каскаде с тройным и четверной лутц (с помаркой).

По итогам короткой (75,77 балла) и произвольной (164,82) программ ученица Евгения Плющенко набрала в сумме 240,59 и заняла первое место в таблице.

На второй позиции оказалась подопечная Этери Тутберидзе Камила Валиева, получившая за выступление в короткой программе 85,10 балла, а в произвольной — 148,60 балла. В сумме — 233,70.

На третьей строчке завершила соревнования еще одна ученица Тутберидзе Дарья Усачева. Ее результат по сумме двух программ — 233,20 балла (за короткую — 80,39, за произвольную — 152,81).



Четвертое место заняла Анна Фролова (201,92; 68,76+133,16), а пятой стала Станислава Константинова (196,83; 67,10+129,73).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о выступлении Валиевой.

Фигурное катание. Кубок России. 2-й этап. Москва. Женщины

1. Александра Трусова — 240,59;

2. Камила Валиева — 233,70;

3. Дарья Усачева — 233,20;

4. Анна Фролова — 201,92;

5. Станислава Константинова — 196,83;

6. Валерия Шульская — 189,02;

7. Мария Талалайкина — 171,58;

8. Арина Онищенко — 155,34;

9. Анна Сидорова — 152,73;

10. Вита Карева — 140,35;

11. Алина Забора — 132,46.