Ученик Плющенко выиграл этап Кубка России в Москве

Артем Ковалев стал победителем второго этапа Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Москве.

По сумме двух программ ученик двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получил 255,82 балла. Вторым стал Александр Самарин (170,33), третье место занял Петр Гуменник (169,95).

Второй этап Кубка России в Москве проходит на арене «Мегаспорт» с 10 по 13 октября.

Ранее сообщалось, что танцевальная пара Аннабель Морозова и Андрей Багин стали победителями второго этапа Кубка России по фигурному катанию.

Фигурное катание. Кубок России. 2-й этап. Москва. Мужчины

1. Артем Ковалев — 255,82 балла;

2. Александр Самарин — 170,33;

3. Петр Гуменник — 169,95