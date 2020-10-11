Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля, Квят финишировал последним
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Айфеля.
Второе место занял нидерландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. На третьей ступени пьедестала расположился австралиец Даниэль Риккардо из «Рено».
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят завершил гонку на последнем, 15 месте. Еще пять гонщиков не смогли завершить заезд.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Гран-при Айфеля «Формулы-1» прошло на немецкой трассе «Нюрбургринг».
Ранее сообщалось, что финский пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен установил рекорд по количеству стартов в «Формуле-1».
«Формула-1». Гран-при Айфеля. Гонка
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес»);
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»);
3. Даниэль Риккардо («Рено»)...
15. Даниил Квят («Альфа Таури»).