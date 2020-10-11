Роднина не верит в альтруизм Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о введении контрактной системы в фигурном катании.

Бывшая спортсменка отметила, что у футболистов есть соглашения с клубами.

«У фигуристов-сборников — контракты с федерацией. И наверняка, есть какие-то договоры и с тренером. Никогда не поверю, что Этери Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне здесь про альтруизм», — цитирует Роднину «Советский спорт».

Олимпийская чемпионка добавила, что фигурное катание давно стало профессиональным и коммерческим.

Ранее Роднина подвергла критике шоу «Ледниковый период».