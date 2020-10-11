Тарасова оценила выступление Трусовой на московском этапе КР
Андрей Черников
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой на московском этапе Кубка России.
«Трусова неплохо выступила, я поздравляю Женю Плющенко. Саша не просто так поднимает и опускает ручки, поворачивает взгляд. Она еще сделает аксель. Трусова — это львенок с лапками, цепляется ими за лед», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.
После короткой программы Трусова занимает третье место, набрав 75,77 балла.
Ранее Яна Рудковская была возмущена судейством на Кубке России.