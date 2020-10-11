Акинфеев рассказал, кого бы он взял в разведку
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, кого бы он взял в разведку.
«Взял бы собой Кирилла Анатольевича Набабкина, конечно, Дзагоева, Жору Щенникова. Но один бы точно не пошел, вдвоем, ни с кем бы не пошел. Потому что они предадут всегда», — сказал Акинфеев в эфире YouTube-канала CSKA TV.
Также голкипер отметил, что он не взял бы братьев Березуцких, ведь они являются эталоном.
«Сейчас их трогать нельзя. Разведка — это уже не для них», — добавил Акинфеев.
Ранее Акинфеев заявил, что в ЦСКА только один сильный футболист.