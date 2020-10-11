Боец UFC отправил соперника в нокаут невероятным ударом с разворота
Андрей Черников
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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хоакин Бакли одолел Импу Касанганая на турнире UFC Fight Night 179.
Спортсмен отправил соперника в нокаут эффектным ударом с разворота.
Касанганай сделал захват ноги соперника, но Бакли нанес удар второй ногой.
«Самый невероятный нокаут в истории UFC», — гласит надпись под видео в Twitter UFC.
Ранее Хабиб поздравил Тагира Уланбекова с первой победой в UFC.