Боец UFC отправил соперника в нокаут невероятным ударом с разворота

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хоакин Бакли одолел Импу Касанганая на турнире UFC Fight Night 179.

Спортсмен отправил соперника в нокаут эффектным ударом с разворота.

Касанганай сделал захват ноги соперника, но Бакли нанес удар второй ногой.

«Самый невероятный нокаут в истории UFC», — гласит надпись под видео в Twitter UFC.

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